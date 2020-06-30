ВНО по украинскому языку и литературе должно начаться 30 июня в 9:50. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников продлится до 10:50.

ВНО по украинскому языку и литературе: главное

Тестирование по украинскому языку и литературе будут сдавать 369 562 человека – именно столько участников зарегистрировались для прохождения ВНО. Об этом сообщили на сайте УЦОКО.

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В общем создали 24 970 аудиторий в 1522 пунктах тестирования. Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков и правил социального дистанцирования.

Все участники должны иметь следующие документы:

оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Участник ВНО может показать вышеупомянутые документы в электронном виде, или же в приложении "Дія".

Как зарегистрировать на дополнительную сессию ВНО

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

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ВНО в условиях карантина: что известно

В каждой школе, являющейся пунктом тестирования, будут сформированы четкие маршруты мероприятия учащихся к аудиториям. На входе будут висеть разработанные графики.

Дети должны появиться в определенное время, перед входом их опросят о состоянии здоровья проведут термометрию, скажут аудиторию.

Они четко по стрелкам пройдут в аудиторию, в которой должно быть не более 15 человек. Парты должны быть расставлены так, чтобы сохранялась дистанция в 1,5 метра между участниками ВНО.

По школам должны быть расставлены антисептики.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Всем участникам ВНО предоставят защитные маски в школах, будет организовано медицинское дежурство возле этих заведений.

Как будут проводить ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала