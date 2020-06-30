В Україні стартує ЗНО з української мови і літератури
ЗНО з української мови і літератури має початися 30 червня о 9:50. Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників триватиме до 10:50.
ЗНО з української мови та літератури: головне
Тестування з української мови та літератури складатимуть 369 562 особи – саме стільки учасників зареєструвалися для проходження ЗНО. Про це повідомили на сайті УЦОЯО.
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Загалом створили 24 970 аудиторій у 1522 пунктах тестування. Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків та правил соціального дистанціювання.
Усі учасники повинні мати такі документи:
- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Учасник ЗНО може показати вищезазначені документи в електронному вигляді, або ж у додатку "Дія".
Як зареєструвати на додаткову сесію ЗНО
Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.
- Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
- Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.
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ЗНО в умовах карантину: що відомо
- У кожній школі, що є пунктом тестування, будуть сформовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході висітимуть розроблені графіки.
- Діти мають з’явитися у певний час, перед входом їх опитають про стан здоров’я проведуть термометрію, скажуть аудиторію.
- Вони чітко по стрілках пройдуть в аудиторію, в якій має бути не більше 15 осіб. Парти мають бути розставлені так, щоб зберігалася дистанція у 1,5 метри між учасниками ЗНО.
- По школах мають бути розставлені антисептики.
- У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.
- Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски в школах, буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти.