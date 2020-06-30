ЗНО з української мови і літератури має початися 30 червня о 9:50. Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників триватиме до 10:50.

ЗНО з української мови та літератури: головне

Тестування з української мови та літератури складатимуть 369 562 особи – саме стільки учасників зареєструвалися для проходження ЗНО. Про це повідомили на сайті УЦОЯО.

Важливо ЗНО з математики 2020: опубліковані правильні відповіді

Загалом створили 24 970 аудиторій у 1522 пунктах тестування. Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків та правил соціального дистанціювання.

Усі учасники повинні мати такі документи:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасник ЗНО може показати вищезазначені документи в електронному вигляді, або ж у додатку "Дія".

Як зареєструвати на додаткову сесію ЗНО

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Актуально ЗНО-2020: чи можуть діти з тимчасово окупованих територій не проходити обсервацію в Україні

ЗНО в умовах карантину: що відомо

У кожній школі, що є пунктом тестування, будуть сформовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході висітимуть розроблені графіки.

Діти мають з’явитися у певний час, перед входом їх опитають про стан здоров’я проведуть термометрію, скажуть аудиторію.

Вони чітко по стрілках пройдуть в аудиторію, в якій має бути не більше 15 осіб. Парти мають бути розставлені так, щоб зберігалася дистанція у 1,5 метри між учасниками ЗНО.

По школах мають бути розставлені антисептики.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Всім учасникам ЗНО нададуть захисні маски в школах, буде організоване медичне чергування біля цих закладів освіти.



Як проводитимуть ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу