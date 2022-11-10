"Заложена взрывчатка": во Львове третий день подряд "минируют" школы

Во Львове идет волна "заминирований". Тревожные сообщения получают учебные заведения.

Так, сегодня, 10 ноября, правоохранители снова получили сообщение о "заминировании". На этот раз нескольких школ во Львове.

Важно Второй день подряд: во Львове сообщили о массовом "заминировании" школ

Во Львове снова "заминировали" школы

Представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию. По ее словам, на местах работают правоохранители.

Около 10:00 аноним прислал на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.

На место происшествия выехали также специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследуют помещения школ и близлежащие территории. Следователи устанавливают лицо, которое сообщило о заминировании.

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