Во Львове "заминировали" один из университетов
Источник:Суспільне
Во Львове продолжается волна "минирования" учебных заведений. 11 ноября одно из учебных заведений города снова получило сообщение о "заминировании".
Да, сегодня тревожное сообщение снова получили львовские правоохранители. Им сообщили о заминировании одного из университетов города.
Читайте "Заложенная взрывчатка": во Львове третий день подряд "минируют" школы
Во Львове "заминировали" университет
Аноним сообщил о "минировании" НУ "Львовская политехника". На местах работают правоохранители. Об этом сообщила представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Она уточнила, что аноним направил на почту электронное письмо. В нем говорилось, что вышеупомянутый университет – заминирован.
На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследуют помещения университета и близлежащие территории. Студентов, преподавателей и работников вуза эвакуировали.
Следователи устанавливают лицо, которое сообщило о заминировании.
К теме Второй день подряд: во Львове сообщили о массовом "заминировании" школ
Во Львове несколько дней подряд "минировали" учебные заведения
- 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
- Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
- На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
- Как известно, "минировали" минимум три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
- 9 ноября школы и сады города Льва снова получили тревожное сообщение.
- Аноним сообщил об очередном "заминировании" учебных заведений.
- Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
- Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
- Около 10:00 10 ноября аноним снова прислал на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
- Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.