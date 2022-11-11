Во Львове "заминировали" один из университетов

11 ноября 2022 , 12:20
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Источник:

Суспільне

Во Львове продолжается волна "минирования" учебных заведений. 11 ноября одно из учебных заведений города снова получило сообщение о "заминировании".

Да, сегодня тревожное сообщение снова получили львовские правоохранители. Им сообщили о заминировании одного из университетов города.

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Во Львове "заминировали" университет

Аноним сообщил о "минировании" НУ "Львовская политехника". На местах работают правоохранители. Об этом сообщила представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она уточнила, что аноним направил на почту электронное письмо. В нем говорилось, что вышеупомянутый университет – заминирован.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследуют помещения университета и близлежащие территории. Студентов, преподавателей и работников вуза эвакуировали.

Следователи устанавливают лицо, которое сообщило о заминировании.

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Во Львове несколько дней подряд "минировали" учебные заведения

  • 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
  • Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
  • На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
  • Как известно, "минировали" минимум три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
  • 9 ноября школы и сады города Льва снова получили тревожное сообщение.
  • Аноним сообщил об очередном "заминировании" учебных заведений.
  • Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
  • Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
  • Около 10:00 10 ноября аноним снова прислал на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
  • Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.

 

Автор: Марія Волошин