Будет ли военная кафедра в вузах: Зеленский обнародовал свое видение

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования после войны. Он заявил, что военная подготовка важна, учитывая возможные вызовы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова президента во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления более 200 высших учебных заведений Украины.

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Будет ли военная кафедра в каждом вузе после войны

Зеленский заявил, что создавать военные кафедры в вузах нашего государства нужно, ведь надо быть подготовленным к любым вызовам.

Я считаю, что вот такое подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки – это нужно. Такое воспитание патриотическое, которое в школе, должно быть на высоком уровне. Очень нужно, потому что ты готов тогда,

– объяснил глава государства.

По словам президента, это не означает, что студентов будут готовить сразу к войне.

Это не значит, что ты готовишься к Третьей мировой, но если какая-то св...ота, которая, как сейчас на нас напала, что-то себе придумала, ты будешь готов к этому вызову. Мы все хотим мира, но справедливого, но ты должен быть готовым,

– резюмировал Зеленский в ответ на вопрос одного из студентов.

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