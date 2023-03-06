Реформировать или ликвидировать: Резников рассказал о судьбе военных кафедр
Источник:LIGA.net
Военные кафедры в Украине точно нужны. Возможно, нужно думать об их специализации.
Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины. И отметил, что культура военной профессии должна стать трендом.
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Что нужно делать с военными кафедрами
Министр обороны подчеркнул: Россия будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. При этом добавил, что, возможно, срочная служба больше не нужна.
Каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженность. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай,
– заявил Резников.
По его словам, если враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает, начинать ли войну.
Я знаю много университетов, где фантастические заведующие военными кафедрами, которые добросовестно готовили выпускников, которые сейчас успешно воюют. А есть училища, где даже не все… Армия – это срез общества,
– добавил глава Минобороны.
И подчеркнул, что почти на каждом заседании Ставки президент упоминает о программах обучения. Генерал Павлюк вместе с Генштабом занимается вопросами комплектования и учения. Поэтому офицеры с боевым опытом должны донести в учебные центры энергию и понимание, как и кого нужно готовить.
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В МОН рассказали о трансформации военного образования
- В Украине началась и продолжается трансформация системы военного образования. Соответствующую Концепцию в декабре 2022 года согласовал Кабмин.
- Концепция направлена на улучшение уровня военного образования, на его интернационализацию и введение стандартов НАТО в систему украинского военного образования.
- Трансформация украинского военного образования уже происходит и является постоянной, уточнил заместитель главы МОН Андрей Витренко.
- Он также убежден, что после победы в войне иностранцы будут ездить овладевать военным делом в Украину – "будут учиться у наших военных".