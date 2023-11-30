Можно ли забирать ребенка из школьного укрытия во время тревоги: ответ МОН
Во время образовательного процесса, если звучит воздушная тревога, дети должны пройти в укрытие. Минобразования при этом не советует руководителям учебных заведений отдавать детей родителям до отбоя.
Все-таки окончательное решение принимает директор учебного заведения. Ведь это он отвечает за жизнь учащихся на территории школы, напомнил заместитель главы МОН Украины Андрей Сташкив, информирует SPRAVDI.
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Могут ли родители забрать ребенка из школы во время тревоги
Так, чиновник посоветовал родителям дождаться окончания тревоги и тогда забирать детей домой.
МОН при этом не рекомендует выпускать учащихся из укрытия до отбоя даже если есть соответствующее заявление родителей. Все потому, что учитель в это время несет ответственность за безопасность детей.
Также педагог не может требовать у родителей увести ребенка из укрытия до отбоя тревоги. В случае такой ситуации родители могут обратиться к директору школы или в отдел образования.
Если тревога застала ребенка по дороге в школу, он должен пройти в ближайшее укрытие, уточнил Сташкив. И добавил, что именно местные власти решают, будут ли укрытия доступны круглосуточно. Вместо того, будут ли пускать в хранилище посторонних, решает каждое учебное заведение самостоятельно.К слову, в школе может находиться столько человек одновременно во время учебы, сколько может вместить хранилище этого заведения.
Также Сташкив напомнил: в укрытии должны быть места для сидения, питьевая вода, техническая вода, запас продуктов, контейнеры для продуктов, резервное освещение, туалет, аптечка, огнетушители, инструменты, средства связи.
- Раньше мы также сообщали, что в Украине создадут новые стандарты для строительства укрытий в учебных заведениях Для этого Минобразования заключило меморандум по ЮНИСЕФ. Подробности читайте по ссылке.