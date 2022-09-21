Учителя экономики могут получить грант на 10 тысяч гривен: как подать

Украинские учителя даже во время войны получают хорошие возможности для саморазвития. На этот раз они могут получить грант на образование.

Да, для учителей экономики запустили международный проект поддержки. При этом они могут получить грант на сумму 10 тысяч гривен.

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Кто может принять участие в проекте и как подать заявку

Принять участие в проекте могут учителя 8 – 11 классов. При этом те, кто в этом году учит детей экономике в школах или факультативно преподает уроки экономической грамотности.

После подачи заявки учитель получит определенную задачу. Отберут всего 20 лучших участников. Каждый из них получит мини-грант в размере 10 000 гривен. Также педагогам предоставят современные учебные и методические материалы, к разработке которых присоединились литовцы и американцы. Учителя смогут приобщиться и к закрытым тренингам и воркшопам.

Проект, к слову, запускает Bendukidze Free Market Center вместе с международными партнерами Economic Fundamentals Initiative, Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus и Atlas Network.

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Если у вас есть дополнительные вопросы, можете обратиться по электронному адресу NM@bendukidze.org.

Подать заявку можно по этой ссылке.

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На платформе НІТ – онлайн-сервис для общения учителей и родителей – будут прикреплять домашнее задание, также там есть видеочат для обучения онлайн. Вам следует зарегистрироваться на платформе, а также предоставить информацию о ребенке. На НІТ со временем создадут классный час.

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