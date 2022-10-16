В частности, сейчас откровенный контент о войне может навредить психике ребенка. Как родителям уберечь ее от уязвимой информации и правильно использовать соцсети и мессенджеры, читайте в материале 24 канала.

Важно Как помочь ребенку в тревожной ситуации

Как уберечь ребенка

Сегодня в сети можно найти откровенные изображения, видео и эмоциональные истории пострадавших от войны людей. Они могут отрицательно повлиять на ребенка. Ведь цензура в сети в большинстве своем отсутствует.

Команда #stop_sexтинг подготовила рекомендации для родителей по использованию соцсетей и мессенджеров в качестве основных источников информации о войне для детей.

На что следует обратить внимание родителям

Прежде всего родителям следует обратить внимание на возрастные ограничения приложений. Следует знать, что:

ТикТок позволяет использовать приложение детям с 13 лет.

В инстаграме доступна регистрация детей от 13 лет. Если ребенок младше, аккаунтом должны управлять родители. В противном случае страницу удалят.

Телеграм безопаснее всего использовать для лиц в возрасте 16 лет и старше. К слову, у пользователей не спрашивают их возраста при регистрации.

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Что еще нужно знать родителям