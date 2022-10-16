В частности, сейчас откровенный контент о войне может навредить психике ребенка. Как родителям уберечь ее от уязвимой информации и правильно использовать соцсети и мессенджеры, читайте в материале 24 канала.
Важно Как помочь ребенку в тревожной ситуации
Как уберечь ребенка
Сегодня в сети можно найти откровенные изображения, видео и эмоциональные истории пострадавших от войны людей. Они могут отрицательно повлиять на ребенка. Ведь цензура в сети в большинстве своем отсутствует.
Команда #stop_sexтинг подготовила рекомендации для родителей по использованию соцсетей и мессенджеров в качестве основных источников информации о войне для детей.
На что следует обратить внимание родителям
Прежде всего родителям следует обратить внимание на возрастные ограничения приложений. Следует знать, что:
- ТикТок позволяет использовать приложение детям с 13 лет.
- В инстаграме доступна регистрация детей от 13 лет. Если ребенок младше, аккаунтом должны управлять родители. В противном случае страницу удалят.
- Телеграм безопаснее всего использовать для лиц в возрасте 16 лет и старше. К слову, у пользователей не спрашивают их возраста при регистрации.
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Что еще нужно знать родителям
- Ребенка следует учить мыслить критически. Говорите с детьми и побуждайте их выражать свое мнение. Они должны свободно выражаться. Важно не осуждать и не критиковать их за мнение или взгляд. А также поощрять детей не смотреть односторонне на определенную тему, ситуацию или событие, а искать другие точки зрения;
- Поговорите с детьми о проверенных и непроверенных источниках информации. Помогите ребенку настроить новости в разных приложениях. Удалите все подозрительные аккаунты, на которые он подписан;
- Чаще разговаривайте со своими детьми о нынешних событиях. Настройте открытое общение и доверие. Ребенок должен знать, что всегда может прийти к вам с разговором, даже если тема не совсем удобна для обсуждений.
- Научите детей сообщать о дезинформации и несоответствующем контенте в соцсетях.
- Обсуждайте правила онлайн-безопасности. Для этого можете использовать уроки образовательного проекта #stop_sexтинг или отдельные упражнения в соответствии с возрастом ребенка. А также брошюру по поводу онлайн-преступлений во время войны.
- Станьте примером ответственного использования интернета для ребенка.