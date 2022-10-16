Зокрема зараз відвертий контент про війну може нашкодити психіці дитини. Як батькам вберегти її від вразливої інформації та правильно використовувати соцмережі й месенджери, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Як допомогти дитині у тривожній ситуації

Як вберегти дитину

На сьогодні у мережі можна знайти відверті зображення, відео та емоційні історії постраждалих від війни людей. Вони можуть негативно вплинути на дитину. Адже цензура у мережі здебільшого відсутня.

Натомість команда #stop_sexтинг підготувала рекомендації для батьків щодо використання соцмереж та месенджерів як основних джерел інформації про війну для дітей.

На що варто звернути увагу батькам

Перш за все батькам варто звернути увагу на вікові обмеження застосунків. Варто знати, що:

ТікТок дозволяє використовувати додаток дітям із 13 років.

В інстаграмі також доступна реєстрація дітей від 13 років. Якщо дитина молодша, акаунтом мають керувати батьки. В іншому разі сторінку видалять.

Телеграм найбезпечніше використовувати для осіб віком 16 років та старших. До слова, у користувачів не запитують їхнього віку під час реєстрації.

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Що ще потрібно знати батькам