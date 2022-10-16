Зокрема зараз відвертий контент про війну може нашкодити психіці дитини. Як батькам вберегти її від вразливої інформації та правильно використовувати соцмережі й месенджери, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Як допомогти дитині у тривожній ситуації
Як вберегти дитину
На сьогодні у мережі можна знайти відверті зображення, відео та емоційні історії постраждалих від війни людей. Вони можуть негативно вплинути на дитину. Адже цензура у мережі здебільшого відсутня.
Натомість команда #stop_sexтинг підготувала рекомендації для батьків щодо використання соцмереж та месенджерів як основних джерел інформації про війну для дітей.
На що варто звернути увагу батькам
Перш за все батькам варто звернути увагу на вікові обмеження застосунків. Варто знати, що:
- ТікТок дозволяє використовувати додаток дітям із 13 років.
- В інстаграмі також доступна реєстрація дітей від 13 років. Якщо дитина молодша, акаунтом мають керувати батьки. В іншому разі сторінку видалять.
- Телеграм найбезпечніше використовувати для осіб віком 16 років та старших. До слова, у користувачів не запитують їхнього віку під час реєстрації.
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Що ще потрібно знати батькам
- Дитину варто вчити мислити критично. Говоріть з дітьми та спонукайте їх висловлювати свою думку. Вони мають вільно висловлюватись. Важливо не осуджувати та не критикувати їх за думку чи погляд. А також заохочувати дітей не дивитись однобічно на певну тему, ситуацію чи подію, а шукати інші точки зору;
- Поговоріть з дітьми про перевірені та неперевірені джерела інформації. Допоможіть дитині налаштувати новини в різних додатках. Видаліть усі підозрілі облікові записи, на які вона підписана;
- Частіше розмовляйте зі своїми дітьми про теперішні події. Налагодьте відкрите спілкування та довіру. Дитина має знати, що завжди може прийти до вас із розмовою, навіть якщо тема не зовсім зручна для обговорень.
- Навчіть дітей повідомляти про дезінформацію та невідповідний контент в соцмережах.
- Обговорюйте правила онлайн-безпеки. Для цього можете використовувати уроки освітнього проєкту #stop_sexтинг або окремі вправи згідно з віком дитини. А також брошуру щодо онлайн-злочинів під час війни.
- Станьте прикладом відповідального користування інтернетом для дитини.