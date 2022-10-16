Как не позволить информации из сети сломать психику вашего ребенка

16 октября 2022 , 16:35
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Современные дети уже не представляют всю жизнь без гаджетов и соцсетей. Но, несмотря на развлечения и общение, они получают из сети немало информации. И не всегда она правдива и полезна.

В частности, сейчас откровенный контент о войне может навредить психике ребенка. Как родителям уберечь ее от уязвимой информации и правильно использовать соцсети и мессенджеры, читайте в материале 24 канала.

Важно Как помочь ребенку в тревожной ситуации

Как уберечь ребенка

Сегодня в сети можно найти откровенные изображения, видео и эмоциональные истории пострадавших от войны людей. Они могут отрицательно повлиять на ребенка. Ведь цензура в сети в большинстве своем отсутствует.

Команда #stop_sexтинг подготовила рекомендации для родителей по использованию соцсетей и мессенджеров в качестве основных источников информации о войне для детей.

На что следует обратить внимание родителям

Прежде всего родителям следует обратить внимание на возрастные ограничения приложений. Следует знать, что:

  • ТикТок позволяет использовать приложение детям с 13 лет.
  • В инстаграме доступна регистрация детей от 13 лет. Если ребенок младше, аккаунтом должны управлять родители. В противном случае страницу удалят.
  • Телеграм безопаснее всего использовать для лиц в возрасте 16 лет и старше. К слову, у пользователей не спрашивают их возраста при регистрации.

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Что еще нужно знать родителям

  • Ребенка следует учить мыслить критически. Говорите с детьми и побуждайте их выражать свое мнение. Они должны свободно выражаться. Важно не осуждать и не критиковать их за мнение или взгляд. А также поощрять детей не смотреть односторонне на определенную тему, ситуацию или событие, а искать другие точки зрения;
  • Поговорите с детьми о проверенных и непроверенных источниках информации. Помогите ребенку настроить новости в разных приложениях. Удалите все подозрительные аккаунты, на которые он подписан;
  • Чаще разговаривайте со своими детьми о нынешних событиях. Настройте открытое общение и доверие. Ребенок должен знать, что всегда может прийти к вам с разговором, даже если тема не совсем удобна для обсуждений.
  • Научите детей сообщать о дезинформации и несоответствующем контенте в соцсетях.
  • Обсуждайте правила онлайн-безопасности. Для этого можете использовать уроки образовательного проекта #stop_sexтинг или отдельные упражнения в соответствии с возрастом ребенка. А также брошюру по поводу онлайн-преступлений во время войны.
  • Станьте примером ответственного использования интернета для ребенка.

Автор: Марія Волошин