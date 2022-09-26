Как не позволить вредной информации из интернета разрушить здоровье и психику вашего ребенка
Источник:Минобразования
В ХХI веке дети не представляют своей жизни без гаджетов и интернета. Однако информация из сети часто им откровенно вредит.
Команда #stop_sexтин рассказывает, как родителям быть в такой ситуации. В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки специалисты подготовили советы.
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Как родителям говорить с ребенком
Итак, как родителям говорить с ребенком, если он ведет себя с риском для здоровья из-за влияния информации из сети – советы:
- успокойте ребенка, скажите, что вы рядом, выслушаете и поможете;
- подчеркивайте ребенку, что он сейчас находится в безопасности;
- следите за тоном голоса во время разговора. Не говорите обучающим тоном, чтобы не испугать ребенка. В противном случае она не скажет вам правды;
- старайтесь сделать разговор непринужденным;
- задавайте открытые вопросы. Например, "Поделись, пожалуйста, что привело к таким переживаниям у тебя? Что повлияло на твое поведение в последнее время?";
- слушайте и слышьте. Не реагируйте на то, что ребенок может высказываться довольно агрессивно. Попытайтесь услышать, что она нуждается сейчас;
- избегайте суждений и обвинений;
- используйте "Я"-сообщение. Вместо "Как такое могло случиться?" – "Я сочувствую, что тебе пришлось такое пережить...";
- поблагодарите ребенка за то, что он поделился своими переживаниями.
К кому обратиться за помощью
- Правительственная консультационная линия по безопасности детей в интернете 1545.
Эта линия создана с целью повышения осведомленности детей, родителей и специалистов, работающих в контакте с детьми, о предупреждении и реагировании на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете – анонимно, круглосуточно, бесплатно.
- Психологическая линия поддержки на тему онлайн-рисков.
Линия работает для детей, пострадавших от онлайн-рисков. Также за помощью могут обратиться родители, дети которых пострадали из-за интернет-контента.
- Киберполиция. Заявление можно подать онлайн .
Больше информации по теме можно найти в буклете .
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Как сохранить зрение школьника
Также родителям следует внимательно следить за состоянием зрения своего ребенка.
Какие правила следует соблюдать
- Не отдавайте ребенка в школу до семи лет.
- Ограничьте зрительные нагрузки.
- Установите график работы на компьютере.
Какие правила работы за компьютером следует соблюдать
Чтобы не испытывать проблем со зрением, ребенок должен непрерывно сидеть за компьютером определенное время:
- для младших классов – 15 минут;
- для средних классов – 25 минут;
- для старших – 40 минут.
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