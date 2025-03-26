Не говорите "все равно": свое равнодушие можно описать значительно ярче
- Выражение "все равно" является русизмом, а его дословный перевод "все равно" – это калька, неуместна в украинском языке.
- Украинские варианты для выражения безразличия включают можно поделить по "признакам".
Иногда мы употребляем калькированные русские выражения, даже не обращая на это внимания. Но стоит только заметить разницу – вы выберете украинский вариант.
Изучая или совершенствуя свой украинский, следует узнавать и о выражениях. А как заменить русизм "все равно", рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!"
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Или "все равно" тоже самое, что "все равно"
Распространенное выражение "всё равно" – русизм, им обозначают безразличие. Но его дословный перевод "все рівно" – это калька.
В украинском языке есть слово "рівно", но его используют для обозначения ровного среза, дороги или линии – "все рівно". А противоположное ему – "все криво".
А вот когда мы говорим о равнодушии, то на украинском можно сказать коротко:
- мені байдуже,
- мені однаково,
- мені все одно,
- мені однаковісінько,
- так чи так,
- мені це не цікаво,
- мене це не обходить.
Интересно, что при переводе этих вариантов на русский язык, для большинства, вы получите только вариант – "мне все равно". Это еще раз доказывает самобытность украинского языка и его богатство.
Не "все равно": смотрите видео
Но не ограничивайтесь только словами, потому что есть несколько метких и остроумных высказываний! Высказывания о равнодушии можно разделить даже по определенным "признакам", которые выделил в своем тиктоке котик блогера @irishka_2603:
- по цвету – "мені фіолетово";
- геометрическая – "мені паралельно";
- строительная – "забий";
- изотермическая – "ні холодно ні жарко";
- электрическая – "до лампочки";
- музыкальная – "мені по цимбалах", "мені по барабану";
- физиологическая – "начхати";
- анатомическая – "до одного місця";
- географическая – "моя хата з краю";
- королевская – "післе меня хоч потоп";
- дизайнерская – "по фен шую",
- гастрономическая – "ні сладко, ні гірко";
- герострат – "гори воно все синім полум'ям".
Равнодушие можно поделить по признаку: смотрите видео
Меткие высказывания сделают вас интересным собеседником, а если их несколько вариантов, вы – непревзойденные! Возьмите себе "на вооружение" и украинские варианты к выражению "потеряйся".
Равнодушие иногда полезно для эмоционального здоровья! Поэтому – будьте здоровы и и говорите на украинском интересно!