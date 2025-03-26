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Учеба Саморазвитие Не говорите "все равно": свое равнодушие можно описать значительно ярче
26 марта, 16:41
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Не говорите "все равно": свое равнодушие можно описать значительно ярче

Алеся Кух
Основні тези
  • Выражение "все равно" является русизмом, а его дословный перевод "все равно" – это калька, неуместна в украинском языке.
  • Украинские варианты для выражения безразличия включают можно поделить по "признакам".

Иногда мы употребляем калькированные русские выражения, даже не обращая на это внимания. Но стоит только заметить разницу – вы выберете украинский вариант.

Изучая или совершенствуя свой украинский, следует узнавать и о выражениях. А как заменить русизм "все равно", рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!"

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Или "все равно" тоже самое, что "все равно"

Распространенное выражение "всё равно" – русизм, им обозначают безразличие. Но его дословный перевод "все рівно" – это калька.

В украинском языке есть слово "рівно", но его используют для обозначения ровного среза, дороги или линии – "все рівно". А противоположное ему – "все криво".

А вот когда мы говорим о равнодушии, то на украинском можно сказать коротко:

  • мені байдуже,
  • мені однаково,
  • мені все одно,
  • мені однаковісінько,
  • так чи так,
  • мені це не цікаво,
  • мене це не обходить.

Интересно, что при переводе этих вариантов на русский язык, для большинства, вы получите только вариант – "мне все равно". Это еще раз доказывает самобытность украинского языка и его богатство.

Не "все равно": смотрите видео

Но не ограничивайтесь только словами, потому что есть несколько метких и остроумных высказываний! Высказывания о равнодушии можно разделить даже по определенным "признакам", которые выделил в своем тиктоке котик блогера @irishka_2603:

  1. по цвету – "мені фіолетово";
  2. геометрическая – "мені паралельно";
  3. строительная – "забий";
  4. изотермическая – "ні холодно ні жарко";
  5. электрическая – "до лампочки";
  6. музыкальная – "мені по цимбалах", "мені по барабану";
  7. физиологическая – "начхати";
  8. анатомическая – "до одного місця";
  9. географическая – "моя хата з краю";
  10. королевская – "післе меня хоч потоп";
  11. дизайнерская – "по фен шую",
  12. гастрономическая – "ні сладко, ні гірко";
  13. герострат – "гори воно все синім полум'ям".

Равнодушие можно поделить по признаку: смотрите видео

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Меткие высказывания сделают вас интересным собеседником, а если их несколько вариантов, вы – непревзойденные! Возьмите себе "на вооружение" и украинские варианты к выражению "потеряйся".

Равнодушие иногда полезно для эмоционального здоровья! Поэтому – будьте здоровы и и говорите на украинском интересно!