Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ

В 2023 году большинство абитуриентов будут поступать в вузы Украины по результатам НМТ. Без них можно подавать документы на контракт на специальности, имеющие особую поддержку государства.

Также не нужны результаты НМТ для поступления абитуриентам, поступающим по результатам творческого конкурса на художественные и спортивные специальности. Пошаговый алгоритм действий поступающего после прохождения НМТ читайте дальше.

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Получение результата НМТ в тестовых баллах

Каждый участник НМТ-2023 после сдачи экзамена получает отдельные результаты из трех предметных блоков в тестовых баллах. Их участник видит на экране монитора сразу же после завершения теста.

Максимальное количество баллов по украинскому языку составляет 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32 балла, истории Украины – 54 балла, биологии – 46 баллов, химии – 40 баллов.

Для получения положительного результата тестирования достаточно набрать 10% правильных ответов на задание по каждому предмету – по истории Украины – 6 баллов, по украинскому языку и биологии – минимум 5 баллов, по математике, физике, иностранному языку, химии – 4 балла.

Получение официального результата НМТ

В то же время для конкурсного отбора во время вступительной кампании будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.

Официальные результаты для поступления в ЗВО по шкале 100 – 200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 28 июня в своем персональном электронном кабинете.

Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.

Регистрация электронного кабинета

В 2023 году абсолютное большинство поступающих будет подавать вступительные заявления онлайн через электронные кабинеты. Их регистрация стартует 1 июля. Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Для создания кабинета необходимо указать адрес электронной почты, на который поступит письмо для активации доступа к кабинету, а также внести необходимые данные поступающего – информацию о сертификате НМТ (ВНО), свидетельства о среднем образовании (аттестата) и т.д.

Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Если документ издан до 1998 года, придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в ЗВО.

В случаях, когда отсутствует сертификат НМТ (ВНО), поступающему необходимо зарегистрировать электронный кабинет по документу, удостоверяющему личность.

Загрузка документов в электронный кабинет

После активации электронного кабинета необходимо ввести и загрузить следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона;

цветную фотографию поступающего;

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Для помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создадут специальные консультационные центры. В консультационном центре любого ЗВО можно получить помощь по созданию электронного кабинета, внесению заявлений в электронной форме, загрузке приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление и т.д.

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Подача заявлений на поступление

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений, заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений) и заканчивается в 18:00 31 июля 2023 года.

После подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться, что все данные загружены в электронный кабинет корректно.

В этом году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое ЗВО без ограничения количества специальностей, на которые их подают, и до 15 заявлений на контракт.

Определение приоритета заявления

Вступление абитуриентов в бюджет будет происходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений.

В каждом из 5 заявлений, которые абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность (т.е. вуз и специальность, где поступающий хочет получать образование больше), а 5 – соответственно, самый низкий, то есть наименее желаемый вариант.

По выставленным абитуриентом приоритетам определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места.

Выполнение условий вступления

Поступающие должны помнить, что установление приоритетности – важный шаг, ведь изменить его после подачи заявления невозможно.

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме состоится не позднее 5 августа.

Поступающие, которым поступило сообщение в кабинете поступающего о получении рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа (получившие информацию с официального вебсайта ЗВО), должны до 18:00 8 августа подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете с наложением квалифицированной электронной подписи или лично в учебном заведении.

Заключение договора об обучении по ЗВО

Основанием для зачисления лица на обучение есть:

подтверждение выбора места учебы;

исполнение требований к зачислению (подача оригиналов документов);

заключение договора об обучении в ЗВО.

Договор об обучении можно заключить дистанционно с наложением квалифицированных электронных подписей.

Поступающие, место жительства которых зарегистрированы на временно оккупированной территории и находящиеся на ней, могут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.