"Я поступлю у цей ВУЗ": как правильно по-украински говорить о вступительной кампании

В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Абитуриенты активно подают заявления на поступление в избранные вузы.

При этом из уст отдельных поступающих иногда можно услышать суржиковые фразы. Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как не допускать речевых ошибок, рассказывая о вступительной кампании.

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Как правильно по-украински говорить о вступлении

В тридцать седьмой подборке расскажем вам, какие слова не стоит употреблять, когда говорите о поступлении в желанные вузы, и какие правильные украинские соответствия употреблять вместо этого.

вступна кОмпанія – вступна кАмпанія;

здавати документи – подавати документи;

Прежде всего помните, что вступительная кАмпания (укр. вступна кАмпанія), а документы вы укр. "подаєте".

здавати екзамени – складати іспити, екзамени;

льгота – пільга;

Не путайте словаКампания – это совокупность мер, направленных на достижение какой-либо цели. Компания – это синоним к слову "товариство" (укр.).

"Іспити чи екзамени" (укр.) вы на отдельные специальности можете "не складати" (укр.), если имеете "пільги" (укр.).

поступати – вступати;

отримати освіту – здобути освіту;

ВУЗ – ЗВО, виш;

Также имейте в виду: вы "вступаєте у ЗВО чи виш, щоб здобути вищу освіту" (укр.).

И не используйте суржиковую аббревиатуру "ВУЗ" ("высшее учебное заведение"), ведь в украинском языке нет слова "учебный" – есть "навчальний".

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учбовий заклад – навчальний заклад;

ведучий виш – провідний виш;

Выбираете при этом "провідний навчальний заклад" (укр.).

число поступаючих повисилося – кількість вступників збільшилася;

приймати рішення – ухвалювати рішення.

И думаете, какое же решение "ухвалити і куди вступити, поки кількість вступників у всіх ЗВО збільшується" (укр.).

При этом помните: современному украинскому языку активные причастия настоящего вообще не присущи. То есть причастия, оканчивающиеся на -ячий, -ячий, учитель, -ючий.