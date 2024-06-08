Какие новые специальности появились в военных вузах Украины

8 июня 2024, 12:22
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В Украине вскоре стартует вступительная кампания 2024 года. Поэтому абитуриенты еще внимательнее присматриваются к различным специальностям и вузам.

В частности, и к специальностям в военных вузах. Какие новые специализации там появились, рассказали в Департаменте военного образования и науки Министерства обороны Украины.

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Какие специальности появились в военных вузах Украины

Согласно решениям руководства ВСУ и на основании уточненных заявок на подготовку военных специалистов с высшим образованием с 1 сентября 2024 года начинается подготовка по новым специализациям:

  • киберзащита и кибервлияние, системы и комплексы ведения киберборьбы;
  • киберразведка, системы и комплексы специального назначения;
  • международное сотрудничество в сфере обороны и военной сфере;
  • управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);
  • эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов);
  • социальная работа в Вооруженных Силах.

Как отметили в ведомстве, уточненные заявки присылали заказчики на подготовку военных специалистов.


Какие специальности появились в военных вузах Украины / Инфографика: Сергей Полищук

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  • Он говорит, что, к сожалению, такой алгоритм новым законом не определен.
  • То есть непонятно – или сам военнообязанный должен предоставлять такие доказательства, или в ТЦК должны проверить ваши предыдущие образования.
  • При этом можно самостоятельно проверить свои дипломы в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования) по ссылке.
  • Возможно, военкоматы, по словам юриста, будут подключены к этой базе и смогут самостоятельно проверять, какое образование уже получил военнообязанный.
Автор: Марія Волошин