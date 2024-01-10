Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний рассказал детали поданного в Раду законопроекта. В частности, уточнил, какие специальности, согласно документу, оставят для госзаказа.

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На каких специальностях можно будет учиться за средства государства

Так, чиновник сообщил, что госзаказ оставят для тех специальностей, по которым смогут прогнозировать спрос на специалистов.

Например, учителя и врачи, а также очень важные для нашей науки, как физика, математика и химия,

– уточнил Завгородний.

Для поступления на другие специальности будет действовать система грантов. Сумма средств, полученная абитуриентом на обучение, будет зависеть, в частности, от его результатов ВНО/НМТ.

На педагогический, медицинский, физический, математический и другие, где спрос государства, – вступаете в бюджет и получаете существенно большую стипендию. Если же вы планируете идти на юридическое или экономическое, то для поступления в бюджет понадобится получить очень высокие результаты ВНО/НМТ,

– сообщил заместитель главы МОН.

И добавил: если ваши результаты не лучшие, то в зависимости от балла вы сможете получить государственный грант на обучение. Это может быть, например, 40, 30, 15 тысяч гривен в год.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При этом Завгородний отметил, что вступительная кампания, как и сейчас, будет проходить на конкурсной основе. Если вы знаете, куда можете быть зачислены, решаете, как использовать грант, добавить собственные средства, взять льготный кредит на образование.

Таким образом мы отходим от практики "все или ничего" и переходим к софинансированию,

– уточнил чиновник.

Он считает, что столь привлекательность необходимых государству специальностей возрастет, а денежную помощь получат гораздо больше поступающих.

Раньше мы уже информировали о вышеупомянутой масштабной реформе высшего образования. В частности, о грантах, которые будут выдавать поступающим для обучения в вузе. Об этом читайте по ссылке.