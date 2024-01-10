Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній розповів деталі поданого у Раду законопроєкту. Зокрема, уточнив, які спеціальності, відповідно до документа, залишать для держзамовлення.

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На яких спеціальностях можна буде вчитися за кошти держави

Так, посадовець повідомив, що держзамовлення залишать для тих спеціальностей, щодо яких зможуть прогнозувати попит на фахівців.

Наприклад, вчителі та лікарі, а також дуже важливі для нашої науки, як фізика, математика та хімія,

– уточнив Завгородній.

Для вступу на інші спеціальності діятиме система грантів. Сума коштів, яку отримає абітурієнт на навчання, залежатиме, зокрема, від його результатів ЗНО/НМТ.

На педагогічний, медичний, фізичний, математичний та інші, де є попит держави, – вступаєте на бюджет і отримуєте суттєво більшу стипендію. Якщо ж ви плануєте іти на юридичний чи економічний, то для вступу на бюджет знадобиться отримати дуже високі результати ЗНО/НМТ,

– повідомив заступник очільника МОН.

І додав: якщо ваші результати не найкращі, то залежно від балу, ви зможете отримати державний грант на навчання. Це може бути, наприклад, 40, 30, 15 тисяч гривень на рік.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При цьому Завгородній зазначив, що вступна кампанія, як і зараз, відбуватиметься на конкурсній основі. Якщо ви знаєте, куди можете бути зараховані, вирішуєте як використати грант, додати власних коштів, взяти пільговий кредит на освіту.

Таким чином ми відходимо від практики "все або нічого" і переходимо до співфінансування,

– уточнив посадовець.

Він вважає, що так привабливість необхідних державі спеціальностей зросте, а грошову допомогу отримають набагато більше вступників.

Раніше ми вже інформували про вищезгадану масштабну реформу вищої освіти. Зокрема, про гранти, які видаватимуть вступникам для навчання у виші. Про це читайте за посиланням.