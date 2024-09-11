На какую специальность на бюджет в вузы зачислили больше всего поступающих

В Украине продолжается вступительная кампания в вузы 2024 года. Больше всего в этом году поступающих на бюджет зачислили на специальность "среднее образование".

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И добавил, что в целом зачислили 6100 человек.

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Сколько поступающих зачислили на специальность "среднее образование"

На контрактной форме по этой специальности будут получать образование еще 2,5 тысячи будущих учителей. Из них 300 человек получили гранты, уточнил чиновник.

Интересно! Ранее в МОН отмечали, что размер государственного гранта будет колебаться от 15 до 37,5 тысяч гривен на первый год обучения.

Так, средний конкурсный балл тех, кто поступил на бюджет, – около 140, одновременно на журналистику, право, финансы – около 180.

К сожалению, эта проблема у нас прослеживается на специальности "среднее образование", потому что она не очень привлекает абитуриентов, которые имеют высокие баллы. Очевидно, это связано с низкой стартовой зарплатой учителя,

– заявил Винницкий.

При этом добавил, что МОН активно работает над вопросом повышения зарплаты педагогам.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Отметим, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителя составляет 12 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине на днях стартовал дополнительный набор абитуриентов на контракт в вузы. До когда продлится, читайте по ссылке.