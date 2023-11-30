Когда Минобразования обнародует условия приема в вузы в 2024 году
Источник:Osvita.ua
Условия приема в заведения высшего образования Украины Минобразования планирует обнародовать в январе 2024 года. В частности, будущие абитуриенты узнают основные положения поступления.
МОН при этом должно обнародовать детали проведения вступительной кампании в колледжи и вузы Украины. Сроки предусмотрены Ориентировочным планом министерства.
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Когда Минобразования обнародует условия приема в вузы в 2024 году
План, в частности, предусматривает проведение консультаций с общественностью относительно норм проектов двух документов – Порядков приема на обучение для получения высшего и профессионального высшего образования.
Положения документов и определят правила проведения вступительной кампании. Их будут придерживаться учебные заведения в Украине, в которые будут поступать абитуриенты в 2024 году.
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Что известно о вступительной кампании 2024 года
- В 2024 году большинство абитуриентов буде поступать в вузы по результатам НМТ.
- Мультитест будет содержать 4 предмета.
- Обязательны украинский язык, математика и история Украины.
- К выборочным прибавят также украинскую литературу и географию.
- Сдавать тесты будут выпускники в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ начнется в мае.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.