Заработала горячая линия для ответа на вопросы поступающих

В июле в Украине стартует вступительная кампания 2024 года. Но у абитуриентов, как всегда, есть немало вопросов, на которые не знают ответа.

Поэтому Минобразования Украины напомнило, куда обращаться для решения этих вопросов. Так, в Украине заработала горячая линия.

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Заработала горячая линия для поступающих

В МОН отмечают: результаты вступительных испытаний, подача документов, процесс зачисления – все это вызывает немало вопросов у абитуриентов и родителей. Поэтому, чтобы отвечать быстрее и решать проблемы в реальном времени, предлагают ряд инструментов:

Горячая линия МОН: 0 (800) 50-45-70.

График: понедельник – четверг 09:00 – 17:00, пятница 09:00 – 16:45.

Чат-бот на сайте МОН (важно – язык чат-бота будет отображаться именно на языке настройки вашего браузера).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

График: понедельник – четверг 09:00 – 17:00, пятница – 09:00–16:00 пятница 09:00 16:00

Электронная почта: vstup2024@mon.gov.ua

Также за техническими консультациями, в частности, по вопросам регистрации е-кабинетов и подачи е-заявлений можно обращаться в ГП “Инфоресурс”.



Как поступающему получить консультативную поддержку / МОН