До 6 августа они увидят результаты работы алгоритма: тогда стартует самый ответственный этап – подтверждения выбора места обучения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что должны знать поступающие в вузы?

Рекомендацию предоставляют только по одному заявлению. Если система предложила вам место – это означает, что именно это заявление получило статус "Рекомендовано" (на бюджет или контракт). В таком случае надо подтвердить свой выбор: онлайн с помощью КЭП или Дія.Підпис или загрузить сканкопию подписанного заявления (инструкция). Также надо выполнить требования к зачислению и заключить договор о предоставлении образовательных услуг.

Отказ от рекомендации на бюджет лишает права на государственный грант в случае поступления на контракт – государство предлагает поддержку только один раз,

– отметили в МОН.

Если ни одно заявление не получит статуса "Рекомендовано", это означает, что вы не попали ни в один список на этом этапе. Уже после 11 августа вузы сформируют рекомендации для поступления на контракт.

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Как получить грант на обучение?

Грант на обучение можно получить, если:

подали заявление в вуз, который участвует в этом экспериментальном проекте;

набрали на НМТ не менее 150 баллов по двум предметам (для гранта 1 уровня) или 170 баллов (для гранта 2 уровня);

или 140 баллов – если вы поступаете на специальности с особой поддержкой.

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Почему и когда доступ к ЕГЭБО ограничат?

Также в МОН отметили, что с 15:00 4 августа временно будет ограничен доступ к ЕГЭБО, сайту "Вступ-2025" и электронным кабинетам абитуриентов. Это будет происходить в связи с подготовкой и выполнением алгоритма адресного размещения (для поступающих на бакалавра, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений).

Работу системы восстановят после размещения рекомендаций – не позднее 6 августа.