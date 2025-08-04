До 6 серпня вони побачать результати роботи алгоритму: тоді стартує найвідповідальніший етап – підтвердження вибору місця навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що мають знати вступники у виші?

Рекомендацію надають лише за однією заявою. Якщо система запропонувала вам місце – це означає, що саме ця заява отримала статус "Рекомендовано" (на бюджет або контракт). У такому разі треба підтвердити свій вибір: онлайн за допомогою КЕП або Дія.Підпис або завантажити сканкопію підписаної заяви (інструкція). Також треба виконати вимоги до зарахування і укласти договір про надання освітніх послуг.

Відмова від рекомендації на бюджет позбавляє права на державний грант у разі вступу на контракт – держава пропонує підтримку лише один раз,

– наголосили у МОН.

Якщо жодна заява не отримає статусу "Рекомендовано", це означає, що ви не потрапили до жодного списку на цьому етапі. Вже після 11 серпня виші сформують рекомендації для вступу на контракт.

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Як отримати грант на навчання?

Грант на навчання можна отримати, якщо:

подали заяву до вишу, який бере участь в цьому експериментальному проєкті;

набрали на НМТ не менше ніж 150 балів із двох предметів (для гранту 1 рівня) або 170 балів (для гранту 2 рівня);

або 140 балів – якщо ви вступаєте на спеціальності з особливою підтримкою.

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Чому і коли доступ до ЄДЕБО обмежать?

Також у МОН наголосили, що з 15:00 4 серпня тимчасово буде обмежений доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та електронних кабінетів вступників. Це відбуватиметься у зв'язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань).

Роботу системи відновлять після розміщення рекомендацій – не пізніше ніж 6 серпня.