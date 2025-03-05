Поступающие, которые откажутся от обучения на бюджете в вузе, не получат грант

В этом году поступающие на контрактную форму обучения в вузе также смогут получить грант на обучение. Конечно, если выполнят соответствующие требования.

Если же поступающий, который проходит на бюджетную форму, откажется от своего места, он не сможет получить грант при поступлении на контракт. Даже если будет иметь необходимые для этого баллы НМТ, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Кто не сможет получить гранты на обучение

Генеральный директор директората высшего образования МОН Олег Шаров во время совещания, посвященного вопросам поступления в 2025 году, сообщил, что такое требование появилось после обработки проблем с прошлогодней вступительной кампанией.

Заметим, что в 2024 году около 7,5 тысячи абитуриентов отказались от рекомендации на места государственного заказа. В то же время более 4,7 тысячи из них поступили на контракт, а почти 1,9 тысячи получили грантовую поддержку.

Во избежание повторения такой ситуации в 2025 году поступающих, которые не подтвердят желание учиться на бюджете в случае предоставленной им рекомендации, лишат возможности получить грант для обучения на контракте.

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