Министр образования назвал главные вызовы вступительной кампании в 2023 году

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой назвал три основных вызова вступительной кампании в 2023 году. Среди них – создание безопасных условий для тестирования.

Также очень важно предоставить возможность как можно большему числу поступающих за границей принять участие в этой кампании. И третий вызов – непосредственное поступление и дальнейшая учеба.

Важно Какие реформы и образовательные изменения ждут от Лисового в должности главы Минобразования