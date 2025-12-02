Укр Рус
2 декабря, 18:58
В какие вузы поступающие в аспирантуру подали в 2025 году больше всего заявлений

Мария Волошин
Основні тези
  • Поступающие в аспирантуру в Украине в 2025 году подали 12 833 заявления.
  • Самыми популярными вузами стали КПИ, КНУ имени Тараса Шевченко и "Львовская политехника".

В этом году поступающие в аспирантуру подали в вузы Украины 12 833 заявлений. Самих абитуриентов было более 12 тысяч.

В Государственном предприятии "Инфоресурс" подвели итоги вступительной кампании 2025 года в аспирантуру, отмечает 24 Канал. в 2025 году абитуриенты впервые подавали заявления онлайн.

Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года?

Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека.

10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений абитуриентами следующие:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 810;

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 802;

  • Национальный университет "Львовская политехника" – 686;

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 393;

  • Харьковский национальный университет имени Каразина – 352;

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 330;

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 315;

  • ГНП Государственный университет "Киевский авиационный институт" – 226;

  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 212;

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 208.



Какие вузы самые популярные среди поступающих в аспирантуру 2025 / ГП "Инфоресурс"

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?

  • В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.

  • В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.

  • В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.

  • В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".

  • І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.