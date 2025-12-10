Суд отменил государственный зачет для аспирантов
- Киевский окружной административный суд признал противоправным постановление правительства, которое предусматривало единый государственный зачет для аспирантов по украинскому и иностранному языкам.
- Оно теперь недействительно.
Киевский окружной административный суд признал противоправным постановление правительства о введении для аспирантов единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам. И соответственно – недействительным.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке председателя подкомитета по вопросам высшего образования Образовательного комитета Верховной Рады Юлии Гришиной.
Почему отменили постановление правительства?
Нардеп сообщила, что суд признал недействительным и противоправным постановление Кабмина №426 "О внесении изменений в порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях)".
Оно предусматривало сдачу аспирантами единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам,
– уточнила Гришина.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.
- В этом году поступающие в аспирантуру подали в вузы Украины 12 833 заявлений. Самих абитуриентов было более 12 тысяч.
- Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека.