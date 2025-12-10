Укр Рус
Учеба Образование в Украине Суд отменил государственный зачет для аспирантов
10 декабря, 11:55
Суд отменил государственный зачет для аспирантов

Мария Волошин
Основні тези
  • Киевский окружной административный суд признал противоправным постановление правительства, которое предусматривало единый государственный зачет для аспирантов по украинскому и иностранному языкам.
  • Оно теперь недействительно.

Киевский окружной административный суд признал противоправным постановление правительства о введении для аспирантов единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам. И соответственно – недействительным.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке председателя подкомитета по вопросам высшего образования Образовательного комитета Верховной Рады Юлии Гришиной.

Почему отменили постановление правительства?

Нардеп сообщила, что суд признал недействительным и противоправным постановление Кабмина №426 "О внесении изменений в порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях)".

Оно предусматривало сдачу аспирантами единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам, 
– уточнила Гришина.

Народная избранница добавила, что постановление вызвало шквал критики среди аспирантов и сообщества. По ее словам, в документе, очевидно, были признаки нарушения Конституции, законов Украины и прав соискателей образования.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?

  • В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.

  • В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.

  • В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.

  • В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".

  • І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.

  • В этом году поступающие в аспирантуру подали в вузы Украины 12 833 заявлений. Самих абитуриентов было более 12 тысяч.
  • Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека.