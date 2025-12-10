Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці голова підкомітету з питань вищої освіти Освітнього комітету Верховної Ради Юлії Гришиної.
Дивіться також У які виші вступники в аспірантуру подали у 2025 році найбільше заяв
Чому скасували постанову уряду?
Нардеп повідомила, що суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)".
Вона передбачала складання аспірантами єдиного державного заліку з української та іноземної мов,
– уточнила Гришина.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Дивіться також Заступник Лісового розповів про нову тенденцію під час цьогорічної вступної кампанії
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.
- Цьогоріч вступники в аспірантуру подали у виші України 12 833 заяв. Самих абітурієнтів було понад 12 тисяч.
- Зарахували на навчання в аспірантуру у 2025 році в Україні 5 942 особи.