Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке председателя подкомитета по вопросам высшего образования Образовательного комитета Верховной Рады Юлии Гришиной.

Почему отменили постановление правительства?

Нардеп сообщила, что суд признал недействительным и противоправным постановление Кабмина №426 "О внесении изменений в порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях)".

Оно предусматривало сдачу аспирантами единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам,

– уточнила Гришина.

Народная избранница добавила, что постановление вызвало шквал критики среди аспирантов и сообщества. По ее словам, в документе, очевидно, были признаки нарушения Конституции, законов Украины и прав соискателей образования.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?