Вступительная кампания: Минобразования изменило условия подачи документов для абитуриентов

Минобразования внесло изменения в условия вступительной кампании в 2020 году. Они касаются подачи документов в вузы для абитуриентов. Так, будущие студенты, планирующие учиться по контракту, могут подать их дистанционно.

Об этом сообщил заместитель министра образования Егор Стадный во время брифинга, пишет 24 канал. По его словам, абитуриентам, поступающих на контрактное обучение, разрешено подавать документы дистанционно.

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Раньше нужно было лично подавать оригинал заявления, подкрепленный подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места, мы делаем полностью дистанционную подачу таких документов,

– рассказал педагог.

Следовательно, сканированные копии документов теперь можно будет направлять в университеты, чтобы избежать чрезмерного передвижения.

Также в МОН планируют продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников, а также позволить им подать документы по почте.

"Мы планируем продлить срок приема оригиналов заявлений и разрешить предоставить оригинал заявления с подписью по почте", – сказал Стадный.

Правда, пока такое решение не приняли окончательно. Известно лишь, что прием документов от бюджетников будет происходить по правилам в специальные временные промежутки.

Брифинг Минобразования о вступительной кампании: видео

МОН сейчас разрабатывает 2 варианта проведения вступительной кампании: