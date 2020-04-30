Вступна кампанія: Міністерство освіти змінило умови подачі документів для абітурієнтів

Міносвіти внесло зміни до умов вступної кампанії у 2020 році. Вони стосуються подачі документів у виші для абітурієнтів. Так, майбутні студенти, що планують навчатися за контрактом, можуть подати їх дистанційно.

Про це повідомив заступник міністра освіти Єгор Стадний під час брифінгу, пише 24 канал. За його словами, абітурієнтам, які вступають на контрактне навчання, дозволено подавати документи дистанційно.

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Раніше потрібно було особисто подавати оригінал заяви, підкріплений підписом. Для студентів, які будуть зараховуватися на контрактні місця, ми робимо повністю дистанційну подачу таких документів,

– розповів освітянин.

Відтак, скановані копії документів тепер можна буде направляти університетам, щоб уникнути надмірного пересування.

Також у МОН планують продовжити термін подачі оригіналів документів для бюджетників, а також дозволити їм подати документи поштою.

"Ми плануємо продовжити термін прийому оригіналів заяв і дозволити подання оригіналу заяви з підписом поштою", – сказав Стадний.

Щоправда, поки таке рішення не прийняли остаточно. Відомо лише, що прийом документів від бюджетників буде відбуватися за правилами у спеціальні часові проміжки.

Брифінг Міносвіти щодо вступної кампанії: відео

МОН наразі розробляє 2 варіанти проведення вступної кампанії: