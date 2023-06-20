Так, выпускники школ прошлых лет могут предоставить для поступления результаты тестов ВНО 2020 – 2021 годов или результаты НМТ 2022 года. Однако не все предметы совпадают.

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Сертификаты ВНО каких лет можно подавать в вузы

Сертификаты ВНО должны быть из предметов, предусмотренных правилами приема вуза в один из этих лет для соответствующей специальности и источники финансирования. Также с весовыми коэффициентами, определенными Порядком приема.

Список конкурсных предметов, по которым поступающие могут подавать сертификаты ЗНО 2020 – 2021 годов, указаны в правилах приема вуза.

Результаты ВНО 2020 – 2021 года по украинскому языку и литературе / украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку, физике, химии, биологии, географии по желанию поступающего могут засчитать вместо соответствующих основных предметов НМТ или дополнительного блока НМТ 2023 года, если разница баллов НМТ и ЗНО по соответствующему предмету не превышает 15 баллов.

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Весовой коэффициент для оценки по географии для поступающих, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.

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