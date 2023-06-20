Так, випускники шкіл минулих років можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020 – 2021 років або результати НМТ 2022 року. Однак не всі предмети збігаються.

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Сертифікати ЗНО яких років можна подавати у виші

Сертифікати ЗНО мають бути з предметів, що були передбачені правилами прийому вишу в один з цих років для відповідної спеціальності та джерела фінансування. Також з ваговими коефіцієнтами, визначеними Порядком прийому.

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020 – 2021 років, вказані у правилах прийому вишу.

Результати ЗНО 2020 – 2021 року з української мови та літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології, географії за бажанням вступника можуть зарахувати замість відповідних основних предметів НМТ чи додаткового блоку НМТ 2023 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

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Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.

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