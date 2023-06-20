Так, випускники шкіл минулих років можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020 – 2021 років або результати НМТ 2022 року. Однак не всі предмети збігаються.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Сертифікати ЗНО яких років можна подавати у виші
Сертифікати ЗНО мають бути з предметів, що були передбачені правилами прийому вишу в один з цих років для відповідної спеціальності та джерела фінансування. Також з ваговими коефіцієнтами, визначеними Порядком прийому.
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020 – 2021 років, вказані у правилах прийому вишу.
Результати ЗНО 2020 – 2021 року з української мови та літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології, географії за бажанням вступника можуть зарахувати замість відповідних основних предметів НМТ чи додаткового блоку НМТ 2023 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.
Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.