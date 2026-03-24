Мотивационные письма не нужны: основные новации этой вступительной кампании
- Оскен Лисовой рассказал об основных новациях вступительной кампании 2026 года.
- Абитуриенты смогут подавать до 10 заявлений, но не более 5 на бюджет, мотивационные письма больше не нужны.
- Поступающие в магистратуру будут сдавать единый вступительный экзамен, а в аспирантуру – экзамен по методологии научных исследований.
Министерство образования и науки Украины обнародовало Порядок поступления на 2026 год. Глава ведомства также уточнил, каких главных новаций ожидать в этом году абитуриентам.
В частности, не нужно будет подавать мотивационные письма. Об этом сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме.
Какие главные новации вступительной кампании 2026 года?
Министр назвал основные нововведения. Это такие:
подача до 10 заявлений, но на бюджет – не более 5;
система приоритетности действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;
для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос – коэффициент составляет 0,7;
собеседования и творческие конкурсы будут проходить очно (с исключениями);
результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для украинцев;
мотивационные письма больше не нужны.
По словам министра, чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо сдать на НМТ три обязательных предмета и один на выбор. Можно использовать результаты НМТ 2023 – 2025 годов.
Обратите внимание! На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Значение имеет не только количество баллов, но и то, на какую специальность подается заявление. Для каждого направления установлены коэффициенты предметов. Например, для технических специальностей больший вес будет иметь математика, а для гуманитарных – язык или история,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что с одинаковыми результатами теста можно иметь разные позиции в рейтинге в зависимости от выбранной специальности. Именно поэтому стоит заранее проверить, какие предметы являются определяющими для выбранного абитуриентом направления.
Какие экзамены нужны в магистратуру и аспирантуру?
Также министр уточнил, какие экзамены будут сдавать поступающие в магистратуру и аспирантуру.
Поступление в магистратуру предусматривает сдачу единого вступительного экзамена, а для части специальностей – дополнительного профессионального теста. Для поступления в аспирантуру нужно сдать экзамен по методологии научных исследований и пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования,
– отметил глава МОН.
Есть ли специальные условия?
Отдельно министр рассказал о специальных условиях и квотах. Так, поступление по собеседованию вместо НМТ возможно для:
️ ветеранов войны, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;
️ лиц, освобожденных из плена;
️ поступающих, которые не смогли сдать НМТ из-за отсутствия условий (в частности по состоянию здоровья).
Интересно Обучение по программе "Зимнее поступление" начали 1027 будущих абитуриентов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Osvita.ua.
Поступление по квотам (то есть отдельным конкурсом на бюджетные места) предусмотрено для:
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
поступающих с временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий;
отдельных других категорий, определенных законодательством.
Лисовой уточнил, что поступающие по квотам в основном также составляют НМТ, но участвуют в конкурсе в пределах своей категории.
Для поступающих с временно оккупированных территорий действуют отдельные условия. Если человек находится там или выехал после октября 2025 года – возможно поступление по собеседованию. Если выехал раньше – поступление по НМТ, но с правом на квоту,
– отметил чиновник.
Какие ранее изменения предлагало МОН?
- МОН Украины ранее обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году с предложениями. В частности:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины и тому подобное.