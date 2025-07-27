Зеленский рассказал о решении в поддержку университетов в прифронтовых регионах

Президент Украины рассказал о правительственном решении в поддержку университетов в прифронтовых регионах. Для этого будут выделены дополнительные средства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Какой будет поддержка вузов в прифронтовых регионах?

По словам президента, есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах, в частности, на Сумщине, Запорожье, Харьковщине.

Дополнительные средства – 300 миллионов гривен – именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все,

– рассказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения украинских университетов. Например, Университет Каразина, и многие другие. "Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", – пообещал украинский лидер.

Ранее о дополнительной поддержке для ЗВО в прифронтовых регионах сообщали в Министерстве образования и науки Украины. Средства направляются на финансирование высших учебных заведений в Запорожской, Сумской и Харьковской областях, относящихся к сфере управления МОН.