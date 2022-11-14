Мультипредметный тест или ВНО: что абитуриенты будут сдавать в 2023 году

В 2022 году из-за полномасштабной войны абитуриенты поступали в вузы по результатам национального мультимедийного теста. Его писали вместо ВНО.

Именно по результатам НМТ поступающих и зачисляли в украинские вузы. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что будут писать абитуриенты в 2023 году, чтобы иметь шанс стать студентами.

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Как поступят абитуриенты в вузы в 2023 году

Шкарлетт уточнил, что выпускники и в 2023 году, вероятно, будут сдавать мультипредметный тест вместо ВНО. В Минобразования уже издали приказ о введении независимой оценки на 2023 год. При этом была разработана альтернатива в виде национального мультипредметного теста.

С расширением возможности поступления – тем, кто готовился на медиков, филологов, технические специальности, – ВНО будет введено обязательно. Если дети будут готовиться к ВНО, а у нас будет продолжено военное положение, мы должны дать альтернативу,

– уточнил министр.

По его словам, в Минобразования также планируется расширить мультипредметный тест.

В 2022 году учащиеся 11-х классов впервые сдали национальный мультипредметный тест. Он состоит из 60 заданий по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины. Проводили его в онлайн-формате. Сразу после завершения, участники на экране видели свой результат.

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Как проходила вступительная кампания в вузы в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его сдавали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем.

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.

Вузы могут объявлять дополнительный набор и зачислять студентов на контракт до 30 ноября 2022 года.