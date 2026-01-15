Чрезвычайная ситуация в энергетике: для учителей, учеников, студентов готовят изменения
- В Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Это повлияет на учебный процесс.
В энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли чиновники на фоне действующих обстоятельств в этой сфере.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в телеграмме. К изменениям в учебном процессе стоит быть готовыми также ученикам и учителям.
Смотрите также Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли в регионах
Каких изменений ожидать?
Глава государства заявил, что ожидает предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.
Зеленский акцентировал: важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Отметим, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и сильных морозов в Украине возникли серьезные проблемы с подачей электричества. В части областей уже действуют временные аварийные отключения, а графики плановых отключений пока не применяют в отдельных регионах.
Смотрите также "Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки
Как учатся ученики в Украине?
- Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
- Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
- Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
- Решение принимали безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
- В частности, общины согласовывали продление каникул и перевод учеников и студентов на дистанционку.
- Однако многих учеников уже вернули на очное обучение.