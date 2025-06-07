"18 – 19-летние возвращаются": в МОН рассказали о выезде старшеклассников за границу

Много 16 –17-летних школьников сейчас выезжает за границу. Но со временем 18 –19-летние украинцы возвращаются на Родину.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого "Телеграфу". Также он рассказал о статистике результатов регистрации на НМТ.

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Возвращается ли украинская молодежь на Родину

Чиновник говорит, что в прошлом году чуть более 20 тысяч человек зарегистрировалось на НМТ за рубежом. В этом году – цифра похожа. То есть, по словам заместителя министра, человек физически находится за пределами Украины, но имеет желание поступить в украинский вуз.

Я это подчеркиваю, потому что НМТ не нужен для поступления в польский, чешский, немецкий, итальянский, французский, британский или американский университет. Там свои вступительные экзамены, и нужен только аттестат. А аттестаты они все имеют. А вот для поступления в украинское заведение нужен именно НМТ,

– отметил Винницкий.

И добавил, что за рубежом в 2025 году НМТ можно сдать в 55 городах 34 стран.

И то, что эта цифра стабильно держится на уровне 20 тысяч, это на самом деле хорошо. Потому что это означает, что эти ученики, находясь за рубежом, все же выбирают украинские учебные заведения и поступают именно сюда,

– считает чиновник.

По его мнению, это показатель качества украинского образования. Ведь молодежь имеет базу для сравнения и выбор. Украинцы проживают в Польше, Германии, Италии, но выбирают возможности в Украине. Чиновник отмечает: это очень положительная тенденция.

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Да, есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу, но она уравновешивается значительным количеством тех, кто возвращается,

– резюмировал он.

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