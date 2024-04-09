Студентам разрешили выезд за границу: при каких условиях это возможно

Кабинет министров принял изменения о правилах пересечения границы для студентов. Так, отдельным категориям мужчин, которые учатся в университетах, дали разрешение на выезд из Украины для участия в программах академической мобильности или стажировки.

Детали рассказал юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько. Это касается бакалавров, а также тех, кто учится на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

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Изменения для студентов

Правительство 2 апреля внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Кабмин разрешил студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.

Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за рубежом не более срока учебного семестра,

– отметил Лобунько.

Он отметил, что академическая мобильность предусматривает возможность участников образовательного процесса – то есть студентов, преподавателей и так далее – учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в другом учреждении высшего образования или научном учреждении на территории Украины или за ее пределами.

Согласно закону "О высшем образовании", студенты имеют право на академическую мобильность, в том числе международную. При этом студенты не отчисляются из университета – за ними сохраняется место обучения и стипендия.

Документы для выезда

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам надо иметь: