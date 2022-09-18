Получат ли зарплату мобилизованные педагоги: в Минобразования разъяснили

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие наши земляки пошли на фронт защищать страну. Среди тех, кто взял в руки оружие, есть и педагоги.

Педагоги обратились в Минобразования и спросили, получат ли педагоги-воины свою зарплату. В министерстве обнародовали разъяснения и заверили, что заработка таких работников учебных заведений не лишат.

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Мобилизированные на фронт педагоги получат зарплату

В Минобразования сообщили, что мобилизованным работникам учебных заведений сохранят среднюю зарплату. В согласовании с законом " Об образовании " мобилизованные учителя и преподаватели на время прохождения военной службы не утратят собственного заработка.

Как профессор из Закарпатья служит в ВСУ

Закарпатский преподаватель Федор Шандор стал популярен несколько месяцев назад. Фото, на котором он читает лекции студентам из окопа, облетело сеть. На днях Шандор приехал в отпуск и рассказал о службе в ВСУ. Так, преподаватель туризмоведения и действующий военный вступил в ряды терробороны в первый день полномасштабного вторжения России. Мотивацией для него было остаться в живых и сохранить Родину.

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