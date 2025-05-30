"Все хотят такой выпускной": популярный учитель "зажег" танцами и пением вместе с учениками

В Украине в большинстве школ в последние дни мая звучат последние звонки. А выпускники танцуют вальсы и прощаются со школьным этапом жизни.

Многие из них танцуют традиционный вальс. А есть и те, кто решил покреативить, отмечает 24 Канал.

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Цыганков "зажигает" на выпускном вместе с учениками

Популярный киевский учитель физики и информатики Руслан Цыганков продемонстрировал, как креативно можно провести выпускной. Он спел одноименную песню о празднике, а потом станцевал вместе со своими учениками.

Видео выложил в соцсети. При этом написал: "Мои ученики – это счастье. И я – счастлив".

К слову, это не первый такой креативный контент, в частности с выпускного, учителя Цыганкова.

Смотрите также "Последний звонок, последний урок": выпускники поделились щемящими видео прощания со школой Как отреагировали украинцы Украинцы были поражены таким выпускным и оставили немало положительных отзывов под видео:

Все хотят себе такой выпускной;

плачу;

Как же кайфово;

Поздравляю с выпускным!

Мечтаю, чтобы все дети Украины имели ТАКИХ учителей Это сокровище;

Какой же вы классный;

У меня слезы;

Можно в следующем году приди к вам на выпускной?

Я прям вижу выражения лица учительниц 50+;

Какой кайф. Так радуюсь что у нас есть такие учителя! Круто что руководство школы поддерживает!

Таких людей можно гордо назвать будущим государства.

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