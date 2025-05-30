"Все хотят такой выпускной": популярный учитель "зажег" танцами и пением вместе с учениками
- Популярный киевский учитель Руслан Цыганков обнародовал видео, где он поет и танцует вместе с учениками на выпускном.
- Цыганков уже не впервые создает креативный контент с выпускных и вызывает положительные отзывы и восхищение.
В Украине в большинстве школ в последние дни мая звучат последние звонки. А выпускники танцуют вальсы и прощаются со школьным этапом жизни.
Многие из них танцуют традиционный вальс. А есть и те, кто решил покреативить, отмечает 24 Канал.
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Цыганков "зажигает" на выпускном вместе с учениками
Популярный киевский учитель физики и информатики Руслан Цыганков продемонстрировал, как креативно можно провести выпускной. Он спел одноименную песню о празднике, а потом станцевал вместе со своими учениками.
Видео выложил в соцсети. При этом написал: "Мои ученики – это счастье. И я – счастлив".
К слову, это не первый такой креативный контент, в частности с выпускного, учителя Цыганкова.
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Как отреагировали украинцы
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Все хотят себе такой выпускной;
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плачу;
- Как же кайфово;
- Поздравляю с выпускным!
- Мечтаю, чтобы все дети Украины имели ТАКИХ учителей Это сокровище;
- Какой же вы классный;
- У меня слезы;
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Можно в следующем году приди к вам на выпускной?
- Я прям вижу выражения лица учительниц 50+;
- Какой кайф. Так радуюсь что у нас есть такие учителя! Круто что руководство школы поддерживает!
- Таких людей можно гордо назвать будущим государства.
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