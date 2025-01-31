Что значит "довести до белого каления" и при чем здесь металлургия
Каждый из нас хоть раз был страшно разъяренным из-за окружения – людей или обстоятельств. А для этого состояния можно подобрать точный фразеологизм, но не "довести до белого каления"
В рубрике "Антисуржик. говорим на украинском правильно", продолжаем рассказывать об известных фразеологизмах, объяснять, что является русизмами и подбирать украинские соответствия. 24 Канал объясняет откуда взялось выражение "довести до белого каления", что оно означает и какими выражениями его заменить.
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Что означает фразеологизм
Немало фразеологизмов – устойчивых речевых выражений, – дошли до нас из профессий и приобрели переносное значение. К таким относится и известный "довести до белого каления". Это выражение пришло из металлургии – от кузнецов.
Ранее при изготовлении стали, чтобы металл был податлив к обработке, его нагревали, а затем охлаждали – закаляли (по-украински – закаляли). Уровень нагрева определяли по цвету: красный – можно начинать обработку изделия (ковать), красно-оранжевый – металл очень хрупкий и третья стадия – белый цвет металла. Белый цвет – это крайняя стадия нагрева, когда металл полностью переплавляется и становится жидким.
Поэтому, "до белого каления" – довести человека до крайней степени злости или раздражения. Однако, это выражение – русизм! На украинский его можно перевести подобрав одно слово для описания состояния или родными фразеологизмами. Поэтому, не "довести до белого каления", а:
- "розпекти до білого жару",
- "розгарячити до краю",
- "розпекти до далі нікуди",
- "допекти до живого",
- "допекти до живих печінок",
- "допекти до живого серця",
- "допекти до краю",
- "дошкулити вкрай",
- "доїсти до печінок",
- "довести до білої гарячки",
- "довести до чортиків / бісиків",
- "довести до сказу",
- "довести до цюгюндера".
Немало, правда, надеялись на такое? Выбирайте, что вам больше всего нравится, или меняйте фразу каждый раз.
Замените "до белого каления": смотрите видео
А еще можно сказать одним словом:
- "роздратувати",
- "розлютити",
- "розізлити",
- "роззлостити",
- "допекти",
- "вибісити",
- "розпасіювати",
- "розхарапудити".
Но даже это выражение перекрутили и можно услышать – "довести до белого колена". Однако – это языковая ошибка. Хотя находят и ему объяснение: колено – место, обычно, под одеждой, его редко видно и оно не загорает – белое. А состояние раздражения – это как раз то, что лучше не видеть.
Сохраняйте спокойствие! Избегайте раздражения! А если не удалось, то опишите свое состояние на украинском!