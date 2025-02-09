Совсем не "строить глазки": как красиво ухаживать на украинском языке
Давно упражнялись в заигрывании и ухаживании? А как назовете это действо – только не "строит глазки".
Все слышали выражение "строит глазки", но оно русское и переводить его следует не дословно. А как это будет звучать на украинском, пишет 24 Канал ссылаясь на тикток @show_rami.
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Если не "сторим глазки", то что делаем
Выражение "строит глазки" очень распространено и означает – заигрывание или ухаживания. И это могут делать как мужчины, так и женщины.
При дословном переводе интернет-переводчики выдают забавные версии – "будувати очки" или "будувати вічки". Но изюминка выражения не в дословном переводе, а в сути. Даже выражение "стріляти очима" является не совсем точным переводом, хотя его подают словари.
Украинцы по-другому видели этот процесс, а потому имеют свои соответствия выражению:
- "гострити очі",
- "грати очима",
- "грати в дивоглядки",
- "грати бровками",
- "стригти очима",
- "пускати бісики",
- "маніритися",
- "пускати ґедзиків очима",
- "прясти очима".
Как заменить выражение "строит глазки": смотрите видео
Интересные варианты, для не менее интересного действа. Попробуйте, следующий раз, описать свои действия одним из украинских выражений.