В Украине создадут центры поддержки для студентов

4 марта 2024, 14:15
Читати новину українською

Источник:

Минобразования Украины

В вузах Украины создадут центры поддержки для студентов. Соответствующий проект реализует Минобразования.

К пилотному проекту уже привлекли несколько вузов. Детали читайте дальше.

Смотрите также Заместитель Лисового назвал регионы, в которых все учебные заведения должны работать офлайн

Где создадут центры поддержки для студентов

Так, участие в проекте примут такие ЗВО:

  • Криворожский государственный педагогический университет;
  • Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт";
  • Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко;
  • Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
  • Западноукраинский национальный университет;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
  • Украинский католический университет;
  • Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины.

В течение этого года в рамках пилотного проекта разработают методологию запуска и работы центров поддержки студентов для привлечения других учебных заведений.

Смотрите также В профтехах будут готовить операторов гражданских дронов

Какие услуги можно будет получить в центре

Центры предусматривают предоставление таких услуг:

  • консультации и методологическая поддержка по доступности, соответствия и приемлемости образовательных программ;
  • мониторинг и организация доступности при поступлении и сдаче экзаменов;
  • информационная доступность учебных и организационных материалов.

Ранее мы сообщали, что в Украине появится новая профессия.

Автор: Марія Волошин