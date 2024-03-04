В Украине создадут центры поддержки для студентов
4 марта 2024, 14:15Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
В вузах Украины создадут центры поддержки для студентов. Соответствующий проект реализует Минобразования.
К пилотному проекту уже привлекли несколько вузов. Детали читайте дальше.
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Где создадут центры поддержки для студентов
Так, участие в проекте примут такие ЗВО:
- Криворожский государственный педагогический университет;
- Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт";
- Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко;
- Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
- Западноукраинский национальный университет;
- Мариупольский государственный университет;
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
- Украинский католический университет;
- Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины.
В течение этого года в рамках пилотного проекта разработают методологию запуска и работы центров поддержки студентов для привлечения других учебных заведений.
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Какие услуги можно будет получить в центре
Центры предусматривают предоставление таких услуг:
- консультации и методологическая поддержка по доступности, соответствия и приемлемости образовательных программ;
- мониторинг и организация доступности при поступлении и сдаче экзаменов;
- информационная доступность учебных и организационных материалов.
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