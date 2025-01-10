Ректоры вузов должны отчитаться о проделанной работе
Ректоры высших учебных заведений в Украине должны в течение января обнародовать результаты своей деятельности. В частности, внести в ЕГЭБО информацию об уровне достижения целевых показателей деятельности своего вуза.
Соответствующую возможность реализуют в соответствии с требованиями МОН в модуле "KPI ректоров ЗВО". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Ректоры должны отчитаться о деятельности
В ЕГЭБО ректоры должны внести информация о достижении целевых показателей, предусмотренных контрактом, за 2022, 2023, 2024 годы, но не ранее года подписания контракта.
Редактирование данных будет доступно до 15 февраля включительно.
Планируют, что в будущем внесенная информация будет отражена в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО, и ее сможет просмотреть каждый желающий.
Это должно обеспечить создание прозрачной и открытой системы мониторинга достижения целевых показателей деятельности высших учебных заведений, определенных в контракте с его руководителем.
Ориентировочный перечень целевых показателей, указанный в контракте с руководителем государственного учреждения высшего образования, можно посмотреть по ссылке.
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