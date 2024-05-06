Для абитуриентов есть возможность учиться по разным специальностям. Какие требования для поступления и куда обращаться, чтобы подать заявку – читайте в материале Учеба 24.

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Какие специальности есть в Военном институте КНУ

ВИКНУ – это высшее военное учебное заведение, которое осуществляет подготовку офицеров для Вооруженных сил Украины по широкому спектру образовательных программ.

Сейчас можно поступить в ВУЗ по следующим специальностям:

военный перевод;

военная политология;

военная психология;

военная журналистика и социальные коммуникации;

финансы и военная экономика;

правоохранительная деятельность в Вооруженных Силах Украины;

гражданско-военные отношения;

геоинформационные системы и технологии;

социальная работа в войсках (силах);

зарубежная военная информация;

международное сотрудничество в сфере обороны и военной сфере.

В учебном заведении есть возможность изучать современные дисциплины, развивать физическую форму, получать практический опыт, а также учиться за рубежом по программе обмена. Вместе с дипломом после завершения обучения курсанты получат звание офицера.

Военный институт КНУ приглашает абитуриентов для получения степени бакалавра / Фото предоставлены 24 Каналу

Как поступить в ВИКНУ и что для этого нужно

Поступление в Военный институт происходит на конкурсной основе. Также необходимо иметь полное общее среднее образование.

Прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов национального мультипредметного теста. Кроме того, абитуриенты должны пройти ряд вступительных экзаменов, включая психологическое обследование, проверку уровня физической подготовленности и медицинский осмотр.

Для отдельных специальностей дополнительно нужно сдать вступительный экзамен по английскому языку.

Стоит отметить, что в целом Военный институт имени Тараса Шевченко предоставляет возможность получить высшее образование, военную подготовку и сделать весомый вклад в безопасность и обороноспособность Украины.

Для обучения в ВИКНУ надо пройти конкурсный отбор / Фото предоставлены 24 Каналу

Обратите внимание! Более подробную информацию о поступлении в ВУЗ можно найти на сайте Военного института КНУ, в социальных сетях военного вуза. Также можно обратиться по телефону +380501456276.