Для абітурієнтів є можливість навчатися за різними спеціальностями. Які вимоги для вступу та куди звертатися, щоб подати заявку – читайте у матеріалі Освіта 24.

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Які спеціальності є у Військовому інституті КНУ

ВІКНУ – це вищий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку офіцерів для Збройних сил України за широким спектром освітніх програм.

Наразі можна вступити у ВНЗ за такими спеціальностями:

військовий переклад;

воєнна політологія;

військова психологія;

військова журналістика та соціальні комунікації;

фінанси та військова економіка;

правоохоронна діяльність у Збройних Силах України;

цивільно-військові відносини;

геоінформаційні системи і технології;

соціальна робота у військах (силах);

зарубіжна воєнна інформація;

міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері.

У навчальному закладі є можливість вивчати сучасні дисципліни, розвивати фізичну форму, здобувати практичний досвід, а також навчатися за кордоном за програми обміну. Разом з дипломом після завершення навчання курсанти отримають звання офіцера.

Військовий інститут КНУ запрошує абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра / Фото надані 24 Каналу

Як вступити до ВІКНУ і що для цього потрібно

Вступ до Військового інституту відбувається на конкурсній основі. Також необхідно мати повну загальну середню освіту.

Приймання на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів національного мультипредметного тесту. Крім того, абітурієнти мають пройти низку вступних іспитів, включаючи психологічне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.

Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови.

Варто зазначити, що загалом Військовий інститут імені Тараса Шевченка надає можливість здобути вищу освіту, військовий вишкіл та зробити вагомий внесок у безпеку та обороноздатність України.

Для навчання у ВІКНУ треба пройти конкурсний відбір / Фото надані 24 Каналу

Зверніть увагу! Детальнішу інформацію про вступ до ВНЗ можна знайти на сайті Військового інституту КНУ, в соціальних мережах військового вишу. Також можна звернутися за телефоном +380501456276.