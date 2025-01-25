Лисовой сравнил уровень высшего образования в украинских и европейских вузах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал абитуриентов поступать в вузы нашего государства. Чиновник говорит, что наши ЗВО способны обеспечить качественное образование не хуже, чем европейское.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал.

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Лисовой призывает поступать в украинские, а не зарубежные вузы

Министр говорит: когда мы говорим об образовании за рубежом, то всегда направляем внимание на несколько десятков топуниверситетов Америки, Европы, но туда не так просто поступить. Если же вы туда не поступили, то лучше подавать заявления в вузы Украины, убежден Лисовой.

Наши университеты лучше, чем некоторые европейские, они дают хорошее образование. Конечно, до уровня Сорбонны, Оксфорда, Кембриджа или Массачусетского технологического института нам еще надо расти, но мы сейчас точно способны дать нашей молодежи хорошее прикладное образование и хорошее естественное образование,

– считает глава МОН.

Он также говорит, что сейчас государство инвестирует в вузы, в частности в лабораторную базу. При этом министр не исключает принятия "непопулярных решений" со стороны ведомства по сети образования для развития этой отрасли. Речь идет об укрупнении университетов.

Учитывая то, что есть университеты, где по 600 и по 1000 студентов, очевидно, что это не та среда, которая может развиваться. Рационально и целесообразно в стране делать мощные, большие университеты, где будет 10000+ студентов, и инвестировать в эти университеты,

– отметил Лисовой.

И отметил, что все меры направлены на усиление конкурентоспособности украинских вузов в Европе.

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МОН намерено вернуть 100 тысяч студентов на обучение в Украину

Лисовой также отметил, что украинское образование является популярным среди стран "Глобального юга". Хотя сейчас количество студентов этих стран сократилось из-за безопасности и проблем с логистикой. Все же МОН сейчас "работает над этим и решит проблему".

Наша цель – в ближайшие годы вернуть 100 тысяч иностранных студентов в украинские университеты,

– резюмировал чиновник.

Лисовой также рассказал, все ли украинские студенты возвращаются из-за границы после участия в программах академической мобильности. Об этом читайте по ссылке.