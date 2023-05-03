В Украине улучшат качество высшего образования: ВРУ приняла закон
Источник:МОН
В нашем государстве улучшат качество высшего образования. Соответствующий закон приняла Верховная Рада Украины.
Так, говорится о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению качества высшего образования".
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В Украине улучшат качество высшего образования
Целью этого документа является усовершенствование механизма обеспечения качества высшего образования в Украине. Также – создание условия для функционирования Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в соответствии со стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего образования.
Согласно документу в Украине также:
- создадут Апелляционную палату;
- проведут постакредитационный мониторинг;
- усовершенствуют систему институциональной аккредитации;
- уточнят статус Национального агентства и требования к его членам.
В то же время, указанный закон вносит изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Благодаря этому эксперты Национального агентства среди научно-педагогических работников и студентов, которые учатся в вузах со специфическими условиями обучения, смогут участвовать в экспертизах на возмездной основе.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.