Почему слово "висипатися" – не про сон: как правильно сказать об отдыхе ночью

Часто возникает путаница с некоторыми словами – одно употребляется вместо другого. Она не умышленная, но возникает из-за схожести звучания и не частого употребления одного из них.

Почему слово "висипатися" не стоит употреблять для объяснения своих взаимоотношений со сном, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Павла Мацьопы.

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Почему слово "высыпаться" не о сне

Как часто вы слышали или говорили – "Совсем не высыпаюсь". А знаете что этот глагол чаще всего употребляют неправильно и неуместно, когда говорят о здоровом достаточном сне.

Слово "висипатися" употребляется в нескольких значениях, вот как их объясняет ресурс "Горох".

Основное значение – сыплясь выпадать из чего-то: из мешка, из ведра, из коробки, и это всегда о несовершенном времени. О процессе и сыпучих веществах.

"Мартошине жито не раз висипалось нежате". (Леся Украинка)

Второе значение – выходя, выбегая откуда-либо, появляться в большом количестве.

"Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали." (Иван Нечуй-Левицкий)

Третье значение – выступать, появляться на чем-либо, густо покрывая поверхность.

"Висипались зорі золоті; зійшов ясний місяць." (Марко Вовчок).

Когда речь идет об удовлетворении потребности во сне – спать долго, вволю, чтобы отдохнуть, то правильное слово здесь – "висиплятися" и его совершенная форма – "виспатися".

"Ти, Василино, завтра не буди мене рано. Хоч раз на тиждень висплюся до ладу." (Семен Васильченко).

"Моряк поспішав виспатись, бо вже кілька ночей або зовсім не спав, або спав по дві-три години." (Николай Трублаини).

Когда вы хотите рассказать о своем сон, то примите во внимание словарик:

Виспатися – отдохнуть благодаря сну "Я – выспался!" , а не "Я – высыпался".

– отдохнуть благодаря сну , а не Висиплятися – иметь возможность спать вволю, чтобы отдохнуть.

иметь возможность спать вволю, чтобы отдохнуть. Відіспатися / відсиплятися – долго спать, восстанавливая силы после переутомления.

– долго спать, восстанавливая силы после переутомления. Засинати / засинання – процесс погружения в сон.

– процесс погружения в сон. Недосипляння – хроническая нехватка сна.

Не путайте их со словами "засипати / засипання" – это про сыпучие вещества, например, недосыпать соли в борщ.

Но другая ситуация со словом – "недосип". В словарях Агафангела Крымского и Сергея Ефремова, слово недосып, как и в некоторых современных, имеет два значения:

1. производное от "сыпать".

2. как синоним к недосыпанию.

"Чи ти з недосипу забув, хто сам єси?" (Михаил Левицкий).

Подобная путаница возникает и со словами "крайний" и "последний". Но стоит только раз разобраться – и все становится понятным!

То "висипатися" или "висиплятися": смотрите видео

24 Канал желает вам – хорошо высыпайтесь! Сон необходим для бодрости, моторности и живого ума.